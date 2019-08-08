Футбол
Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»Gazeta.SPb 06:11
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка
Обновлено в 01:53
Происшествия
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого завели уголовное дело
Полиция завела уголовное дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого.
Обновлено в 09:09
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию
Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Финляндию. О подготовке визита ТАСС сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Футбол
Кэрролл может вернуться в «Ньюкасл»
Нападающий Энди Кэрролл может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает британская пресса.
Обновлено в 08:19
Политика
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Подразделения антихакеров появятся в российской армии
Сообщается, что роты локализации сетевых угроз уже заработали в бригадах связи окружного подчинения и в ближайшее время появятся и в других военных частях.
Обновлено вчера в 20:10
Финансы
Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд
Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля
В Приморском крае нашли редкую рыбу - сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.
Обновлено в 08:22
Политика
Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам
Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области
Задача по обеспечению продовольственной безопасности Волгоградской области полностью выполнена.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский хочет легализовать азартные игры на территории Украины
Владимир Зеленский рассказал о своих планах легализовать азартные игры на территории Украины.
Обновлено в 08:37
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00