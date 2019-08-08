Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.

Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»

Здоровье Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.

Политика МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.

Политика Память жертв «Пятидневной войны» в Южной Осетии почтили в Абхазии Память жертв грузино-югоосетинского конфликта 2008 года почтили в Посольстве Южной Осетии в Абхазии 8 августа.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.

Авто В России подорожали автомобили Datsun Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.

Армия и оружие СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Хоккей «Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» Хоккейный клуб «Барыс» в матче домашнего Кубка президента Республики Казахстан оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3 Старт встречи остался за командой гостей: к середине первого периода «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Зака Митчелла и Павла Порядина.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Общество МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Происшествия В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала о неудачном опыте с уколами красоты В одном из интервью Виктория Боня рассказала, почему ей пришлось отказаться от уколов красоты.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Армия и оружие При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.

Футбол Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном» «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Происшествия Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Общество Названа зарплата российских космонавтов Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств, сообщили "Известия".

Культура В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.

Политика В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.

Происшествия В Петербурге снова затопило Авангардную улицу В четверг, 8 августа, вечером в Петербурге из-за продолжительного ливня вновь затопило несколько улиц и гипермаркет «Окей» на улице Партизана Германа.

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Общество В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота» В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».

Политика В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.