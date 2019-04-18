Семак считает, что VAR необходимо вводить в России как можно скорееRT на русском 06:20

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) необходимо было давно ввести в российском футболе.

Семак считает, что VAR необходимо вводить в России как можно скорее

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