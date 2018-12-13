Футбол
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Спорт-Экспрессвчера в 13:27
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Сергей Семак: «Профессионалы всегда хотят побеждать. В этом смысле для нас ничего не изменится»
Sportbox.RUвчера в 13:20
Семак — о позднем начале матча со «Славией»: «Игрокам будет сложно перестроиться»
Sport24.ruвчера в 13:24
Ничья устроит и «Славию», и тем более «Зенит». 13 декабря. Стадион «Эден-Арена». 23.00 (мск)
Спорт уик-энд11 декабря в 18:40
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Футбол
ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы
"Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА
ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране
Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:2).
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Крицюк: «„Краснодар“ приехал на матч с „Севильей“ за победой»
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился ожиданиями от гостевого матча с «Севильей» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Тони Адамс станет президентом английской регбийной лиги
Бывший капитан "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс в ближайшее время возглавит английскую регбийную лигу.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом
Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол
УНИКС обыграл главного соперника в Кубке Европы
Для казанцев матч начался боле чем удачно. Баскетболисты УНИКСа без раскачки создали себе преимущество +5 очков и заставили гостей догонять.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Полузащитник ЦСКА Влашич назван лучшим игроком декабря в РПЛ
Лучшим игроком прошлого месяца в Российской премьер-лиге назван футболист столичного ЦСКА Никола Влашич.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру голкипера Алиссона.
Обновлено вчера в 04:29
Футбол
Нападающий «Баварии» перепутал футбол с карате и зарядил сопернику прямой ногой по голове
На 75-й минуте Мюллер совершил грубый фол, нанеся защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико удар по голове прямой ногой.
Обновлено вчера в 18:53