Футбол

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»
Спорт-Экспресс
вчера в 13:27

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Спорт-Экспрессвчера в 13:27

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Паредес и Иванович не помогут «Зениту» в матче со «Славией»

Чемпионатвчера в 14:06

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 13:27

Сергей Семак: «Профессионалы всегда хотят побеждать. В этом смысле для нас ничего не изменится»

Матч ТВвчера в 13:20

Сергей Семак: «Профессионалы всегда хотят побеждать. В этом смысле для нас ничего не изменится»

Sportbox.RUвчера в 13:20

Семак о совете Комличенко: «Все чешские команды знают, как играет „Славия“, но догнать никто не может»

Sports.ruвчера в 13:39

Семак — о позднем начале матча со «Славией»: «Игрокам будет сложно перестроиться»

Sport24.ruвчера в 13:24

Ничья устроит и «Славию», и тем более «Зенит». 13 декабря. Стадион «Эден-Арена». 23.00 (мск)

Спорт уик-энд11 декабря в 18:40
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Футбол

ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы

"Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:2).
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Крицюк: «„Краснодар“ приехал на матч с „Севильей“ за победой»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился ожиданиями от гостевого матча с «Севильей» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Тони Адамс станет президентом английской регбийной лиги

Бывший капитан "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс в ближайшее время возглавит английскую регбийную лигу.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол

УНИКС обыграл главного соперника в Кубке Европы

Для казанцев матч начался боле чем удачно. Баскетболисты УНИКСа без раскачки создали себе преимущество +5 очков и заставили гостей догонять.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено вчера в 11:01
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Полузащитник ЦСКА Влашич назван лучшим игроком декабря в РПЛ

Лучшим игроком прошлого месяца в Российской премьер-лиге назван футболист столичного ЦСКА Никола Влашич.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру голкипера Алиссона.
Обновлено вчера в 04:29
Футбол

Нападающий «Баварии» перепутал футбол с карате и зарядил сопернику прямой ногой по голове

На 75-й минуте Мюллер совершил грубый фол, нанеся защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико удар по голове прямой ногой.
Обновлено вчера в 18:53
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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