Футбол

Семак рассказал о травме Далера КузяеваПетербургский дневник вчера в 23:51

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Далера Кузяева, который повредил колено во время матчей квалификационного раунда чемпионата Европы – 2020. По словам наставника, сейчас Кузяев консультируется с рядом авторитетных докторов.
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Семак рассказал, что Кузяева осмотрят в Барселоне

Gazeta.SPbвчера в 18:05

Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева

Мойка78вчера в 17:28

Семак затруднился назвать сроки восстановления Далера Кузяева

Невские Новостивчера в 17:32

Семак: травмированный футболист Кузяев пройдет обследование в Барселоне

РИА Новостивчера в 17:08

Семак не смог назвать сроки возвращения Кузяева в «Зенит»

Спорт день за днемвчера в 16:59

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

RT на русскомвчера в 16:57

Семак рассказал о проблемах Кузяева и перспективах в «Зените» Джорджевича

Матч ТВвчера в 16:53
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
Экономика

Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России

Станислав Таукачикас заявил, что сотрудники пожарной части получают 12-13 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 08:03
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Финансы

Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Культура

Во дворце Капеллы открылась фан-зона Чайковского

19 июня во внутреннем дворе Капеллы открылась фан-зона Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Обновлено в 07:08
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Финансы

Россия доразмещает долларовые евробонды на $4,5 млрд

Минфин выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг), и доразмещены евробонды с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 05:07
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Общество

В Димитровграде потребовали от коммунистов сдать мандаты

Неизвестный житель Димитровграда призвал депутатов-коммунистов сдать свои мандаты из-за нежелания заботиться о населении города.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко

Обновлено в 08:03
Политика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Политика

Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Обновлено в 05:29
Политика

Мэром Курска избран Виктор Карамышев

Обновлено в 07:12
Политика

Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений

Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:13
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Наука

«Кошачья лиса»: новый вид кошек нашли на острове Корсика

"Кошка-лиса", обнаруженная на острове Корсика французскими исследователями дикой природы, может быть новым видом кошачьих.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено вчера в 20:16
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Далер Адьямович Кузяев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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