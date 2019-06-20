Футбол
Семак рассказал о травме Далера КузяеваПетербургский дневник вчера в 23:51
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Далера Кузяева, который повредил колено во время матчей квалификационного раунда чемпионата Европы – 2020. По словам наставника, сейчас Кузяев консультируется с рядом авторитетных докторов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
Экономика
Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России
Станислав Таукачикас заявил, что сотрудники пожарной части получают 12-13 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 08:03
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Финансы
Биржевой курс доллара обновил минимум года
Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Культура
Во дворце Капеллы открылась фан-зона Чайковского
19 июня во внутреннем дворе Капеллы открылась фан-зона Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Обновлено в 07:08
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Финансы
Россия доразмещает долларовые евробонды на $4,5 млрд
Минфин выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг), и доразмещены евробонды с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 05:07
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Общество
В Димитровграде потребовали от коммунистов сдать мандаты
Неизвестный житель Димитровграда призвал депутатов-коммунистов сдать свои мандаты из-за нежелания заботиться о населении города.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Политика
Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика
Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил
Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Политика
Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 07:40
Политика
Мэром Курска избран Виктор Карамышев
Обновлено в 07:12
Политика
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин назвал Зеленского талантливым человеком
Обновлено в 08:13
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
Обновлено вчера в 23:29
Наука
«Кошачья лиса»: новый вид кошек нашли на острове Корсика
"Кошка-лиса", обнаруженная на острове Корсика французскими исследователями дикой природы, может быть новым видом кошачьих.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16