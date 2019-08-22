Футбол
Семак рассказал о травмах Дриусси и МалкомаGazeta.SPb 05:53
Обследование игроков проведут на следующей неделе — тогда и назовут более-менее определенные сроки возвращения футболистов на поле.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности очередной вспышки Эболы
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, ликвидирована, но нельзя прекращать работу, поскольку остаётся вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Зеленский и Джонсон обсудили возвращение России в G8
Отмечается, что во время беседы Джонсон пообещал Зеленскому озвучить жесткую позицию Великобритании касательно России на предстоящем саммите G7.
Обновлено в 11:17
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Трамп встретится на G7 с лидерами всех стран «Большой семерки»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с лидерами стран "Большой семерки" на полях саммита, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации американского лидера.
Обновлено в 14:51
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Музыка
Михаил Гуцериев подарил Дмитрию Колдуну «Чувства без тепла»
Дмитрий Колдун представил первую совместную работу с поэтом Михаилом Гуцериевым "Чувства без тепла" 22 августа 2019 года.
Обновлено в 13:49
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту США
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Космос
Virgin Galactic показала обновленный космопорт «Америка»
Virgin Galactic показала интерьер космического космопорта «Америка» На первом этаже расположен ангар, в котором во время работы объекта будет находиться самолет-носитель компании.
Обновлено в 11:58
Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель «Зенита» в хоккейной амуниции
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции.
Обновлено в 05:22
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Транспорт
Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве
Более половины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Москве происходит по причине превышения скорости.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Экономика
Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках
Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00
Энергетика
В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ
В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».
Обновлено в 10:24