Обследование игроков проведут на следующей неделе — тогда и назовут более-менее определенные сроки возвращения футболистов на поле.

Семак рассказал о травмах Дриусси и Малкома

Спорт день за днем

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика СМИ узнали о готовности Японии обсуждать возвращение России в G8 Правительство Японии открыто к обсуждению на саммите G7 во французском Биаррице перспективы возвращения России в объединение.

Армия и оружие Сирийская армия заняла Хан-Шейхун 19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.

Происшествия Запустившего урну в спецназовца на митинге 27 июля оставили в СИЗО Арест Евгения Коваленко, обвиненного в насилии в отношении спецназовца на несанкционированном митинге в столице 27 июля, признали законным.

Кино Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3 Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Fox News.

Экономика «Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».

Футбол Семак прокомментировал свою дисквалификацию Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Музыка Макс Фадеев поставил точку в отношениях с певицей Наргиз Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев окончательно запретил исполнять свои песни певице Наргиз.

Футбол МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Политика Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Экономика «Трансконтейнер» улучшил результаты Чистая прибыль оператора в первом полугодии выросла до 6 млрд руб. Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер" почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Происшествия В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.

Политика Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8 "Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть малину Малина содержит большое количество витаминов. Ягода считается полезной, но есть категории людей, которым ее не советуют употреблять.

Кино Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.

Гаджеты Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.