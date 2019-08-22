Футбол
Семак рассказал о травмах Дриусси и МалкомаGazeta.SPb 05:53
Обследование игроков проведут на следующей неделе — тогда и назовут более-менее определенные сроки возвращения футболистов на поле.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика
Троих россиян готовят к обмену между РФ и Украиной
Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов проходят необходимые юридические процедуры для обмена пленными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Политика
Отделение ООН в Женеве возглавила Татьяна Валовая
Генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил россиянку Татьяну Валовую со вступлением в должность руководителя штаб-квартиры организации в Женеве.
Обновлено в 11:40
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Политика
Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния»
Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:19
Музыка
Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала
Обновлено вчера в 12:40
Энергетика
Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ
В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено в 09:15
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Samsung представила Galaxy A30s и Galaxy A50s
Обновлено в 08:47
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Полиция ищет подозреваемого в попытке сжечь мужчину на юге Москвы
Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, попытавшегося сжечь человека на юге столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Обновлено вчера в 09:21
Космос
Робота Федора отправили на МКС с Байконура
Антропоморфная машина отправилась на станцию, где будет работать под управлением космонавтов Ракету «Союз-2.1а» с роботом Федором на борту отправили на международную космическую станцию, сообщает сайт «Роскосмос», где он должен будет работать под управлением космонавта Александра Скворцова.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский и Джонсон обсудили вопрос о возвращении России в G8
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь высказал свою позицию по вопросу о возобновлении формата G8 - на этот раз в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:43
Политика
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:58
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
Обновлено в 10:51