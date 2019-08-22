Обследование игроков проведут на следующей неделе — тогда и назовут более-менее определенные сроки возвращения футболистов на поле.

Семак рассказал о травмах Дриусси и Малкома

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