Футбол
Семак рассказал о травмах Дриусси и МалкомаGazeta.SPb 05:53
Обследование игроков проведут на следующей неделе — тогда и назовут более-менее определенные сроки возвращения футболистов на поле.
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Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Обновлено в 06:37
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
Ночь на 22 августа в Москве стала самой теплой за месяц
Ночь на 22 августа стала самой теплой за этот месяц, сообщается на портале «Метеоновости».
Обновлено в 05:44
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра
Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину
Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.
Обновлено в 08:21
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский предложил России отдать Крым на место в G8
Восстановление формата станет возможным после "возвращения" Крыма, "прекращение боевых действий в Донбассе", а также освобождения заключенных граждан Украины, и украинских моряков, находящихся в тюрьмах и СИЗО, написал Зеленский в своем фейсбуке.
Обновлено в 02:23
Политика
На Украине пожелали Макрону увидеть российские танки в центре Парижа
Украинский блогер Мирослав Олешко пожелал президенту Франции Эммануэлю Макрону проезда российских танков по центральной площади Парижа.
Обновлено вчера в 20:56
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Федором» вышел на орбиту
Обновлено вчера в 23:50
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Футбол
Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет
Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.
Обновлено в 08:36
Общество
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Казань на открытие WorldSkills
Контекст Премьер-министр РФ встретится со сборной России примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
Обновлено в 08:22
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь
Британцы добавили, что можно существенно увеличить продолжительность жизни, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Спикер парламента Новой Зеландии провёл заседание с ребёнком на руках
Председатель палаты парламента Новой Зеландии Тревор Маллард пришёл на заседание с младенцем на руках.
Обновлено в 06:05
Политика
В Донецке в День флага РФ подняли российский триколор
Дончане сегодня утром увидели флаг РФ вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14