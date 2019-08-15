Футбол
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»Газета.Ru 04:46
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба, передает Sport24. 17 августа сине-бело-голубые встретятся с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Наука
Российские химики улучшили инструменты для анализа растворов
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На севере Норвегии зафиксировали скачок уровня радиации
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Наука
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