Футбол
Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»Sportbox.RU 05:59
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал условия, при которых петербургский клуб сделает новые приобретения в это трансферное окно.
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Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Футбол
Стоичков высказался против возвращения Неймара в «Барселону»
Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков считает, что возвращение Неймара пойдёт во вред сине-гранатовым.
Обновлено в 07:10
Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Авто
Кроссовер Cadillac XT5 значительно подорожал в России
Без изменений осталась цена на специальную версию Cadillac XT5 Black Ice, которая как и прежде доступна по цене в 3,92 миллиона рублей.
Обновлено в 04:55
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Игры
Конец Forza Motorsport 6: в сентябре магазин Xbox удалит игру из каталога
Автосимулятор Forza Motorsport 6 15 сентября 2019 года исчезнет из каталога Xbox Live Marketplace.
Обновлено в 10:35
Технологии
Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть
Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Футбол
«Лацио» интересуется нападающим сборной Украины
Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио».
Обновлено в 10:07
Космос
«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях
Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Российские летчики победили в «Авиадартсе» на АрМИ-2019
Российская команда летчиков принесла кубок "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи на Армейских международных играх, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии
Москва не заинтересована в новых "ракетных кризисах" и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньше дальности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если этого не сделают США, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Происшествия
На Кубани 9-летняя девочка случайно убила своего 6-летнего брата
9 августа в вечерние часы на Кубани 9-летняя девочка по неосторожности убила своего 6-летнего брата.
Обновлено в 09:11
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53