Футбол

Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»Sportbox.RU 05:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал условия, при которых петербургский клуб сделает новые приобретения в это трансферное окно.
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Сергей Семак: Мы бы хотели приобрести одного игрока

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Матч ТВ05:59

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Газета.Ru04:46

Семак: «„Зенит“ готов усиливаться. Еще одного футболиста хотим подписать»

Sport24.ru04:19
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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
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Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков считает, что возвращение Неймара пойдёт во вред сине-гранатовым.
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

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Opel тестирует новый трехрядный внедорожник

При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
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Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 10:04
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

Обновлено в 09:50
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Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Авто

Кроссовер Cadillac XT5 значительно подорожал в России

Без изменений осталась цена на специальную версию Cadillac XT5 Black Ice, которая как и прежде доступна по цене в 3,92 миллиона рублей.
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Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

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Игры

Конец Forza Motorsport 6: в сентябре магазин Xbox удалит игру из каталога

Автосимулятор Forza Motorsport 6 15 сентября 2019 года исчезнет из каталога Xbox Live Marketplace.
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Технологии

Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть

Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
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Общество

Умер выдающийся географ Юрий Симонов

Обновлено в 09:44
Общество

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
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«Лацио» интересуется нападающим сборной Украины

Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио».
Обновлено в 10:07
Космос

«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях

Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
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Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Российские летчики победили в «Авиадартсе» на АрМИ-2019

Российская команда летчиков принесла кубок "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи на Армейских международных играх, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии

Москва не заинтересована в новых "ракетных кризисах" и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньше дальности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если этого не сделают США, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Обновлено в 10:48
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Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Происшествия

На Кубани 9-летняя девочка случайно убила своего 6-летнего брата

9 августа в вечерние часы на Кубани 9-летняя девочка по неосторожности убила своего 6-летнего брата.
Обновлено в 09:11
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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