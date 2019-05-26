Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»Sport24.ru 09:14

По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Футбол Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Политика Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.

Автоспорт Даниил Квят завершил Гран-при Монако седьмым, Хэмилтон первый В Монте-Карло завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула 1" – Гран-при Монако.

Политика Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса» В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Гаджеты Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.

Политика Партия Меркель побеждает на выборах в Европарламент в Германии Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, лидирует на выборах в Европарламент в стране.

Шоу-бизнес Певица Варум отпраздновала 50-летие Известная певица Анжелика Варум 26 мая отметила свое 50-летие.

Общество В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Политика Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции "Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Политика Все активы Порошенко пообещали арестовать Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший пост замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, пообещал добиваться ареста всех задекларированных активов бывшего президента Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.