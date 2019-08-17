Футбол
Малком и Дриусси пропустят матч с «Ахматом» из-за травмКомсомольская правда 09:37
Нападающие питерского футбольного клуба "Зенит" Малком и Себастьян Дриусси не смогут помочь своей команде в матче шестого тура чемпионата России против "Ахмата". Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках
Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек
В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Обновлено в 08:56
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети
Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Музыка
В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал
Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено в 09:04
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Политика
Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1
В США федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера Ирана Grace 1. Об этом сообщается на сайте американского минюста.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Командир севшего на кукурузное поле А321 оказался многодетным отцом
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, которому удалось посадить самолет А321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье, оказался многодетным отцом.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске
45-летняя актриса часто подшучивает над своей семьей и детьми, подчеркивая, что во время отпуска у нее практически не остается времени, чтобы следить за собой.
Обновлено в 09:50
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика
Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России
Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41