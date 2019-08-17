Нападающие питерского футбольного клуба "Зенит" Малком и Себастьян Дриусси не смогут помочь своей команде в матче шестого тура чемпионата России против "Ахмата". Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Малком и Дриусси пропустят матч с «Ахматом» из-за травм

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.

Происшествия На акции в центре Москвы начались задержания В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Энергетика Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.

Происшествия В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Общество Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.

Футбол Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Общество В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.

Гаджеты Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.

Музыка В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Общество Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.

Политика Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1 В США федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера Ирана Grace 1. Об этом сообщается на сайте американского минюста.

Футбол «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.

Происшествия Командир севшего на кукурузное поле А321 оказался многодетным отцом Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, которому удалось посадить самолет А321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье, оказался многодетным отцом.

Шоу-бизнес Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске 45-летняя актриса часто подшучивает над своей семьей и детьми, подчеркивая, что во время отпуска у нее практически не остается времени, чтобы следить за собой.

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.

Экономика Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.

Авто Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.