Футбол

Семак рассказал о состоянии Кузяева и ШатоваЧемпионат 05:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.
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Семак — о матче с «Тамбовом»: «Команды Григоряна всегда играют активно и агрессивно. Будет непросто»

Sport24.ru04:41

Семак оценил состояние Шатова и Кузяева

Sport.ru05:59

Сергей Семак: «Сроки восстановления Кузяева неизвестны, решили его поберечь»

Sports.ru05:32

Сергей Семак: «Думаю, через несколько матчей выйдем на необходимый уровень»

Матч ТВ04:52

Шатов и Кузяев не сыграют с «Тамбовом», Сутормин и Дуглас могут дебютировать за «Зенит»

78.ru04:44

Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова

Чемпионат05:10

Сергей Семак: «Сутормин? Никто никого не заставлял переходить»

Спорт-Экспресс05:25
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Происшествия

Анонимы «заминировали» дом родителей Зеленского в Кривом Роге

По словам родителей украинского лидера, сын неоднократно предлагал им переехать жить в Киев, но они не хотят перебираться в столицу.
Обновлено в 11:46
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Футбол

Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро

По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.
Обновлено в 07:04
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Музыка

Британский певец Эд Ширан выпустил новый альбом

Обновлено в 09:02
Происшествия

Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье

Обновлено в 04:43
Теннис

Джокович прошел в финал Уимблдона

Обновлено в 11:19
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Авто

В России отзывают 3 автомобиля Porsche

Компания Porsche отзывает из-за проблем с подушками безопасности 3 автомобиля 718 Cayman и 911.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Россиянки станцевали тверк на фоне деревьев и заинтересовали полицию

Обновлено в 10:43
Происшествия

В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй

При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
Обновлено в 09:31
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Авто

В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»

На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие

В Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту

В пятницу, 12 июля, в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыли три самолета c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту, доставка будет продолжаться в ближайшие дни.
Обновлено в 11:16
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Здоровье

В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Экономика

Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО

Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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