Футбол
Семак рассказал о состоянии Кузяева и ШатоваЧемпионат 05:10
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Авто
В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»
Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти
Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 11:38
Общество
Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках
С 2020 года Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других похожих заведениях, а также следить за содержанием животных и их использованием в «культурно-зрелищных целях».
Обновлено в 08:04
Культура
Заслуженная артистка Украины призвала политиков не мешать общению русских и украинцев
Обновлено в 12:23
Футбол
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита»
Голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин стал футболистом «Ростова».
Обновлено в 13:43
Культура
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика
Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»
Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 08:47
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России
Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
Обновлено в 06:01
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур
Напомним, 12 июля при переправе через реку Шуй, что в Бай-Тайгинском районе, перевернулся автомобиль УАЗ.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Аякс» и «Ювентус» договорились о трансфере Де Лигта
Туринская "Ювентус" договорился с амстердамским "Аяксом" по трансферу защитника Маттиаса Де Лигта, сообщает Mirror со ссылкой на голландские СМИ.
Обновлено в 14:32
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика
В Севастополе представили нового губернатора
Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.
Обновлено в 10:05