Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.

Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова

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