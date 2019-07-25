Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»ФАН 08:12
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше. Тренер «Зенита» выразил надежду, что Дзюба будет полностью готов к матчу с «Оренбургом».
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
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Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
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Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсетях рассказал, что штат его охраны пополнился шестилетним Магомедом-Эми Газиевым из Грозного.
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Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
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Обновлено в 08:53
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Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты
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Обновлено вчера в 13:58