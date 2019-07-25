Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»ФАН 08:12
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше. Тренер «Зенита» выразил надежду, что Дзюба будет полностью готов к матчу с «Оренбургом».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
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Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
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Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
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Футбол
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Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
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Обновлено в 10:22
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
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Политика
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Обновлено в 06:29
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Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
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Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44