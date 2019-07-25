Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»ФАН 08:12
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше. Тренер «Зенита» выразил надежду, что Дзюба будет полностью готов к матчу с «Оренбургом».
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
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