Футбол
Семак рассказал о составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»Gazeta.SPb 06:47
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Уже известно, что Барриос не сможет выйти из-за обилия желтых карточек. По словам Семака, Ерохин выпал на неопределенный срок. Маркзио выйдет нескоро, о чем Gazeta.SPb уже сообщала — футболист опубликовал фото в Instagram из больницы, где ему лечат колено.
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