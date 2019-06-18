Футбол

Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолетеГазета.Ru 19:12

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, как сине-бело-голубые отпраздновали чемпионство на борту самолета в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, передает "Советский спорт".
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«Пили и танцевали даже те, кто не умеют». Семак — о том, как «Зенит» отметил чемпионство в самолете

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Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»

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Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»

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Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолете

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Сергей Семак - о праздновании чемпионства: «Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел»

Спорт-Экспресс17:08
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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