Футбол
Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолетеГазета.Ru 19:12
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, как сине-бело-голубые отпраздновали чемпионство на борту самолета в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, передает "Советский спорт".
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:45, Вашингтон
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