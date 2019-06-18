Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолетеГазета.Ru 19:12

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, как сине-бело-голубые отпраздновали чемпионство на борту самолета в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, передает "Советский спорт".

Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолете

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