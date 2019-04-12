Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»Gazeta.SPb 06:36

Зенит — Анжи
14 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов. Прежде всего, тренер «сине-бело-голубых» отметил тех футболистов, которые точно не будут принимать участие во встрече.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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