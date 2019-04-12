Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»Gazeta.SPb 06:36
В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов. Прежде всего, тренер «сине-бело-голубых» отметил тех футболистов, которые точно не будут принимать участие во встрече.
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