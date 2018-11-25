Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что у него возник конфликт с полузащитником Клаудио Маркизио. Семак опроверг информацию о наличии конфликтной ситуации и рассказал, что никаких проблем в команде нет.

Семак рассказал о конфликте с Маркизио

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