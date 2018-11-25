Футбол

Семак рассказал о конфликте с Маркизио
Нева Спорт
01:54

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что у него возник конфликт с полузащитником Клаудио Маркизио. Семак опроверг информацию о наличии конфликтной ситуации и рассказал, что никаких проблем в команде нет.
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Источник: У Маркизио нет конфликта с Семаком

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