Футбол
Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»Слово и Дело 11:03
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на вопрос о том, какое будущее ждет Александра Кокорина после приговора. Об этом он рассказал в интервью изданию «iReactor».
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Кокорина я хотел бы видеть в команде. Касаемо остальных мнений, которые появляются в прессе, они ничего общего не имеют с реалиями. На следующей неделе после встречи с руководством будем отталкиваться от того, с кем можем расставаться.
— Сергей Семак, российский футболистРИА Новости 04:20
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