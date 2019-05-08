Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»Слово и Дело вчера в 11:03

Кокорина я хотел бы видеть в команде. Касаемо остальных мнений, которые появляются в прессе, они ничего общего не имеют с реалиями. На следующей неделе после встречи с руководством будем отталкиваться от того, с кем можем расставаться.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на вопрос о том, какое будущее ждет Александра Кокорина после приговора. Об этом он рассказал в интервью изданию «iReactor».

Происшествия «Аэрофлот» отменил или перенес более десяти вылетов Superjet за сутки Лайнер «Аэрофлота» SuperJet-100 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, из-за чего самолет загорелся.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Футбол Аякс — Тоттенхэм 2:3 В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Здоровье Правительство Франции запретило опасную пищевую добавку Е171 Правительство Франции ввело запрет на использование пищевой добавки диоксид титана (Е171), которую можно встретить в некоторых продуктах.

Происшествия За неделю в Ленобласти от укусов клещей пострадали 302 человека Всего же в этом году по данным на сегодняшний день в медицинские организации Ленобласти обратились 563 человека, пострадавших от присасываний клещей, в том числе 155 детей в возрасте до 17 лет.

Происшествия Археолог вернул фрагмент Стоунхенджа спустя 60 лет Археолог из Великобритании Роберт Филлипс вернул фрагмент Стоунхенджа спустя 60 лет. Ученые считали, что этот элемент бесследно исчез.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".

Гаджеты Представлена операционная система Android 10 Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Экономика Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Общество Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно.

Политика В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

Общество Гороскоп на 9 мая Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.

Политика Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».

Происшествия Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.

Происшествия В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.