Футбол

Семак рассказал, кто не сыграет с «Анжи»Нева Спорт 04:53

Зенит — Анжи
14 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Наставник «Зенита» Сергей Семак поведал о ситуации с травмированными игроками за два дня до домашнего матча 23-го тура РПЛ против «Анжи». По словам тренера, продолжают восстановление Ерохин, Кузяев и Маркизио — они точно не сыграют с «Анжи». Под вопросом участие в игре Ракицкого и Ригони.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Анжи
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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