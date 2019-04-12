Семак рассказал, кто не сыграет с «Анжи»Нева Спорт 04:53

Наставник «Зенита» Сергей Семак поведал о ситуации с травмированными игроками за два дня до домашнего матча 23-го тура РПЛ против «Анжи». По словам тренера, продолжают восстановление Ерохин, Кузяев и Маркизио — они точно не сыграют с «Анжи». Под вопросом участие в игре Ракицкого и Ригони.

Семак рассказал, кто не сыграет с «Анжи»

Происшествия В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.

Происшествия СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Армия и оружие Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат» Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

Общество ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.

Общество Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин» Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.

Здоровье Соевое молоко разрушило зубы четырехлетнего мальчика Во вторник, 9 апреля, четырехлетнего мальчика Нонг Каа (Nong Kaa) доставили в клинику с резкой болью в зубах.

Шоу-бизнес Варнава рассказала о хитростях в отношениях с молодым избранником На самом деле, артистка призналась, что в семейных отношениях Константин Сергеевич «заправляет бал», то есть является главным, а сама Екатерина играет «вторую скрипку».

Политика Украинский канал «1+1» подаст в суд на Порошенко Генеральный директор украинского холдинга 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко после его появления в эфире программы «Право на власть».

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Происшествия В Казани группа подростков избила сверстника В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.

Политика Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.

Политика Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.

Здоровье Областное правительство нашло 206 млн рублей на закупки для медцентра Тетюхина Высокотехнологичный медцентр Тетюхина оставался недозагруженным — в 2019 году Министерство здравоохранения Свердловской области сократило клинике количество областных квот и не дало госзаказ.

Происшествия Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова в СИЗО Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.

Спорт Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.

Происшествия Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне» Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Авто Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Гаджеты Флагманская пятикамерная Nokia 9 PureView уже продаётся в России Компания HMD Global объявила начале продаж смартфона Nokia 9 PureView в России.

Политика Кремль ждет реакции Авакова на встречу Макрона, Порошенко и Зеленского Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве ждут реакции украинского МВД на встречу президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, так как ранее глава ведомства Арсен Аваков критиковал российского премьера Дмитрия Медведева за встречу с кандидатом первого тура Юрием Бойко.