Футбол
Семак рассказал, кто не сыграет с «Анжи»Нева Спорт 04:53
Наставник «Зенита» Сергей Семак поведал о ситуации с травмированными игроками за два дня до домашнего матча 23-го тура РПЛ против «Анжи». По словам тренера, продолжают восстановление Ерохин, Кузяев и Маркизио — они точно не сыграют с «Анжи». Под вопросом участие в игре Ракицкого и Ригони.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:44, Ашберн
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено вчера в 07:38
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Армия и оружие
ВСУ понесли потери по попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Обновлено в 06:13
Здоровье
Соевое молоко разрушило зубы четырехлетнего мальчика
Во вторник, 9 апреля, четырехлетнего мальчика Нонг Каа (Nong Kaa) доставили в клинику с резкой болью в зубах.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Варнава рассказала о хитростях в отношениях с молодым избранником
На самом деле, артистка призналась, что в семейных отношениях Константин Сергеевич «заправляет бал», то есть является главным, а сама Екатерина играет «вторую скрипку».
Обновлено в 06:16
Политика
Украинский канал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Генеральный директор украинского холдинга 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко после его появления в эфире программы «Право на власть».
Обновлено в 03:33
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Московский зоопарк приглашает на прогулки в «Сумерки»
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Областное правительство нашло 206 млн рублей на закупки для медцентра Тетюхина
Высокотехнологичный медцентр Тетюхина оставался недозагруженным — в 2019 году Министерство здравоохранения Свердловской области сократило клинике количество областных квот и не дало госзаказ.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:20
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»
Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:37
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Гаджеты
Флагманская пятикамерная Nokia 9 PureView уже продаётся в России
Компания HMD Global объявила начале продаж смартфона Nokia 9 PureView в России.
Обновлено в 04:32
Политика
Кремль ждет реакции Авакова на встречу Макрона, Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве ждут реакции украинского МВД на встречу президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, так как ранее глава ведомства Арсен Аваков критиковал российского премьера Дмитрия Медведева за встречу с кандидатом первого тура Юрием Бойко.
Обновлено в 05:49
Политика
Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова
С 20 марта после смены власти в Челябинской области Шепилов работал, как все вице-губернаторы и руководители ведомств, в статусе и. о.
Обновлено в 03:01