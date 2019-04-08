Семак рассказал, когда врачи «Зенита» осмотрят КокоринаНева Спорт вчера в 13:42

Медицинская служба „Зенита“ в курсе того, что происходит с Кокориным. Неоднократно делали запрос на посещение игрока. Сейчас, насколько понимаю, запрос удовлетворили. В ближайшее время наши врачи смогут попасть в СИЗО к Кокорину. Почему этого не было сделано раньше и почему не разрешили? Непонятно.

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