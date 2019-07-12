Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал об ожиданиях от нового сезона, передает Sport24. Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.

Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень

Происшествия Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.

Наука Ученые России и Китая создают прибор для изучения атмосферы Китайские партнеры заинтересованы в совместных исследованиях в области климатических исследований, распространения лазерного излучения в атмосфере, спектроскопии и лидарного зондирования.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.

Политика Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.

Политика В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Политика Путин сменил губернатора Севастополя Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.

Недвижимость Банк России спрогнозировал падение цен на жилье По мнению аналитика УПН Михаила Хорькова, рост цен на первичном рынке, особенно в условиях нынешнего превалирования предложения над спросом, приведет к падению продаж нового жилья.

Спорт Россиянка Ильиных не отобралась в финал ЧМ по водным видам спорта Россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в квалификации на метровом трамплине на чемпионат мира по водным видам спорта.

Экономика ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

Происшествия Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.

Автоспорт Гасли стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании, Квят 13-й Французский пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучший результат в первой сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.

Происшествия Бойца Росгвардии подозревают в жестоком избиении сожительницы Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента Полиция проводит проверку по факту обращения женщины, которая пожаловалась на применением силы со стороны сотрудника ОМОН «Зубр» Росгвардии.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Политика Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Здоровье Названа трава, лечащая более 50 болезней Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.