Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровеньГазета.Ru 05:11
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал об ожиданиях от нового сезона, передает Sport24. Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
Политика
Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Наука
Ученые России и Китая создают прибор для изучения атмосферы
Китайские партнеры заинтересованы в совместных исследованиях в области климатических исследований, распространения лазерного излучения в атмосфере, спектроскопии и лидарного зондирования.
Обновлено в 06:45
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:06
Политика
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Транспорт
Строительство путепровода в Реутове планируют завершить в сентябре
Завершить дорожные работы планируют в сентябре.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
Обновлено в 04:04
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Кино
Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» для взрослых
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Путин сменил губернатора Севастополя
Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:09
Недвижимость
Банк России спрогнозировал падение цен на жилье
По мнению аналитика УПН Михаила Хорькова, рост цен на первичном рынке, особенно в условиях нынешнего превалирования предложения над спросом, приведет к падению продаж нового жилья.
Обновлено в 00:21
Спорт
Россиянка Ильиных не отобралась в финал ЧМ по водным видам спорта
Россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в квалификации на метровом трамплине на чемпионат мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:37
Экономика
ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей
Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО
В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
Обновлено в 06:07
Автоспорт
Гасли стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании, Квят 13-й
Французский пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучший результат в первой сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Азиатские и арабские страны заинтересовались российскими кораблями на МВМС-2019
Обновлено в 05:59
Происшествия
Бойца Росгвардии подозревают в жестоком избиении сожительницы
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента Полиция проводит проверку по факту обращения женщины, которая пожаловалась на применением силы со стороны сотрудника ОМОН «Зубр» Росгвардии.
Обновлено в 06:51
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста
Обновлено в 07:16
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Названа трава, лечащая более 50 болезней
Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
В «Спартаке» считают сбалансированным количество логотипов на форме
Количество логотипов спонсоров на форме московского "Спартака" является сбалансированным, клуб гордится многочисленными партнерами, заявил коммерческий директор "красно-белых" Александр Атаманенко.
Обновлено в 06:52
Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38