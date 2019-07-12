Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал об ожиданиях от нового сезона, передает Sport24. Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.

Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень

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