Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровеньГазета.Ru 05:11
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал об ожиданиях от нового сезона, передает Sport24. Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
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