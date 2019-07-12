Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровеньГазета.Ru 05:11
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал об ожиданиях от нового сезона, передает Sport24. Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
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Сергей Семак рассказал о новичках «Зенита», Барриосе и старте нового сезона
Петербургский дневник05:32
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Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
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В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
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Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
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Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
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Армия и оружие
Седьмой тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 заложили в Петербурге
"Сегодня закладываем седьмой корабль противоминной обороны", - сказал генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо.
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Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны
Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны, но его форма может быть несколько уникальной — предполагаемое изображение стекла экрана показывает, что стороны изгибаются почти на 90 градусов, что намного больше, чем телефоны, которые в настоящее время представлены на рынке.
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В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Руководство ФРС не дает прогнозов относительно решения о ставке
Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность Федрезерва снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.
Обновлено в 03:29
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Произошло это событие около 4,2 тысяч лет назад, и, по-видимому, было связано с изменением климата и наступлением долговременной засухи.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
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Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Здоровье
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
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В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Футбол
Влашич описал Россию одним словом
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, перешедший в клуб на постоянной основе из «Эвертона» в летнее трансферное окно, описал Россию одним словом.
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