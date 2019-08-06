Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Барселоной»Спорт день за днем 13:23
Семак – об игре взрослых команд «Зенита» и «Барселоны» pic. twitter. com/SNsl9xLuT6 – Спорт День за Днем 6 августа 2019 г. Сегодня на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии проходит матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны», а 9 августа с «Барселоной B» сыграет «Зенит»-2. Команды привез в Россию легендарный вратарь каталонцев Виктор Вальдес.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
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Политика
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Происшествия
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Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
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Обновлено в 14:10
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Здоровье
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Сотрудники НПО "Врачи мира" призвали провести анализ крови на свинец у всех учеников образовательных учреждений, расположенных возле собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар.
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Футбол
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Политика
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Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Россияне ждут ядерную войну с США и Китаем
Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, представляют США, считают 60% респондентов, еще 13% опрошенных россиян опасаются Китая, который может развязать глобальный конфликт.
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Обновлено в 15:12
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район ДНР из гранатометов и пулеметов
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов территорию ДНР.
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Наука
Обнаружен еще один способ превратить соленую воду в пресную
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Хоккей
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Цена нефти Brent упала ниже $59
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