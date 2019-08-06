Футбол

Семак рассказал, когда основной состав «Зенита» сыграет с «Барселоной»Невские Новости 16:15

Главный тренер сине-бело-голубых считает, что это может произойти в 2020 году. Ранее молодежка петербуржцев победила каталонскую команду. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда его подопечные смогут сыграть с главной командой «Барселоны».
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Сергей Семак
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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