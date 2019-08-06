Главный тренер сине-бело-голубых считает, что это может произойти в 2020 году. Ранее молодежка петербуржцев победила каталонскую команду. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда его подопечные смогут сыграть с главной командой «Барселоны».

Спорт день за днем

Семак рассказал, когда основной состав «Зенита» сыграет с «Барселоной»

Спорт день за днем

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