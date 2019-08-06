Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Барселоной»Спорт день за днем 13:23
Семак – об игре взрослых команд «Зенита» и «Барселоны» pic. twitter. com/SNsl9xLuT6 – Спорт День за Днем 6 августа 2019 г. Сегодня на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии проходит матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны», а 9 августа с «Барселоной B» сыграет «Зенит»-2. Команды привез в Россию легендарный вратарь каталонцев Виктор Вальдес.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Происшествия
Пожар на военном складе в Красноярском крае потушили
Обновлено в 04:44
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Культура
Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон
Обновлено в 11:07
Музыка
На концерте Rammstein в Риге произошел пожар
Обновлено в 18:43
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Экономика
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.
Обновлено в 14:54
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Названы девять причин отказаться от потребления соли
По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Футбол
Роман Шаронов: «Вижу, что меня пытаются столкнуть с Бердыевым лбами»
Тренер «Рубина» Роман Шаронов в эфире YouTube-канала «КраСава» рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру казанского клуба Курбану Бердыеву.
Обновлено в 12:59
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Игры
Microsoft к выходу Gears 5 выпустит лимитированный Xbox One X
На итальянском Amazon появилась страница лимитированного Xbox One X, дизайн которого выполнен в стиле Gears 5. В комплекте с консолью, стоимость которой в Италии составляет 500 евро (37 999 рублей), идёт ультимативное издание Gears 5, все номерные части Gears of War (1–4), а также по месяцу Xbox Live Gold и Xbox Game Pass.
Обновлено в 11:50
Наука
В Китае создали первый эмбрион обезьяны и человека
Для эксперимента были взяты клетки человека. Ученые из Католического университета Мурсии в Китае создали эмбрион-гибрид обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%
В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.
Обновлено в 09:25
Авто
Представлен 1000-сильный словенский гиперкар
Словенско-австрийский производитель эксклюзивных автомобилей Tushek & Spigel Supercars поделился характеристиками и изображениями родстера TS 900 H Apex.
Обновлено в 11:44
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух, по его мнению, главных кандидатов на пост главы Кабмина «незалежной».
Обновлено в 10:10