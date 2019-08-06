Семак – об игре взрослых команд «Зенита» и «Барселоны» pic. twitter. com/SNsl9xLuT6 – Спорт День за Днем 6 августа 2019 г. Сегодня на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии проходит матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны», а 9 августа с «Барселоной B» сыграет «Зенит»-2. Команды привез в Россию легендарный вратарь каталонцев Виктор Вальдес.

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