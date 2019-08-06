Футбол

Семак рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Барселоной»Спорт день за днем 13:23

Семак – об игре взрослых команд «Зенита» и «Барселоны» pic. twitter. com/SNsl9xLuT6 – Спорт День за Днем 6 августа 2019 г. Сегодня на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии проходит матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны», а 9 августа с «Барселоной B» сыграет «Зенит»-2. Команды привез в Россию легендарный вратарь каталонцев Виктор Вальдес.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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