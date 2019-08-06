Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Барселоной»Спорт день за днем 13:23
Семак – об игре взрослых команд «Зенита» и «Барселоны» pic. twitter. com/SNsl9xLuT6 – Спорт День за Днем 6 августа 2019 г. Сегодня на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии проходит матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны», а 9 августа с «Барселоной B» сыграет «Зенит»-2. Команды привез в Россию легендарный вратарь каталонцев Виктор Вальдес.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
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Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Общество
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
Политика
На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено в 23:00
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
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Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Политика
Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро
США пригрозили вводить санкции против всех, кто поддерживает или хоть как-то сотрудничает с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено в 14:16
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
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Обновлено в 10:03
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Обновлено в 10:17
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Экономика
МВФ оценил потери России от санкций
По расчётам «Высшей школы экономики», санкции замедлили рост ВВП в 2014 году на 0,5 процентного пункта, а в 2015-2016 годах на рост экономики больше повлияло падение мировых цен на нефть и введение бюджетного правила.
Обновлено в 03:40
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Здоровье
Семь низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим
Одним из самых низкокалорийных сладостей считается желе, так как в нем содержится всего 80 ккал на 100 граммов.
Обновлено в 22:11
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Политика
В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76
Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено в 20:23
Футбол
«Спартак» остался без главы селекционной службы
Во вторник, шестого августа, стало известно, что столичный "Спартак" остался без главы селекционной службы.
Обновлено в 17:29
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Режим ЧС отменили в красноярском Ачинске
Обновлено в 08:28
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено в 03:20