Футбол

Семак рассказал, когда «Зенит» проведет матч против «Барселоны»ProstoProSport вчера в 13:27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил слухи о желании питерского клуба сыграть с «Барселоной». Специалист отметил, что работа ведется, однако, стороны вряд ли смогут договориться о проведении встречи этим летом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Молодежка «Зенита» грохнула «Барсу» Виктора Вальдеса. Теперь Семак хочет сыграть против основы

Sport24.ruвчера в 16:00

Семак: есть планы сыграть с основным составом «Барселоны»

Чемпионатвчера в 14:50

Семак рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Барселоной»

Спорт день за днемвчера в 13:23

Семак: «В следующем году „Зенит“ сыграет с „Барселоной“»

Sport.ruвчера в 13:29

Семак рассказал, когда «Зенит» проведет матч против «Барселоны»

ProstoProSportвчера в 13:27

«Зенит» сильнее «Барселоны»! Пока – на уровне молодежи

Спорт-Экспрессвчера в 14:55

Сергей Семак: «Есть вероятность, что сыграем с „Барселоной“ уже в следующем календарном году»

Sportbox.RUвчера в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Игры

«Катаклизм»: Anthem получил масштабное обновление

Многопользовательский шутер Anthem получил масштабное обновление.
Обновлено в 05:28
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Обновлено в 05:20
Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 05:05
Политика

Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании

Обновлено 05 августа в 13:35
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Политика

Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского

Западные СМИ игнорируют дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает канадская журналистка Ева Барлетт.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Общество

Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Общество

Взявшую сына на митинг семью хотят лишить родительских прав

Обновлено вчера в 07:41
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика

Конгресс США намерен заставить Трампа наказать Турцию за покупку С-400

Группа сенаторов республиканцев и демократов собирается заставить президента США ввести санкции против Турции за приобретение российских систем С-400.
Обновлено в 03:54
Общество

Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям

Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

В РФ разработают специальные правила для рыбаков-любителей

По словам Шестакова, надо принять правила, «которые будут всех удовлетворять», и они должны быть такими, чтобы «рыбакам-любителям было удобнее».
Обновлено в 04:44
Происшествия

Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга

Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия

Руководителей стрип-клубов заподозрили в организации проституции

Полиция заподозрила директоров сети стриптиз-клубов в нескольких российских регионах в вовлечении сотрудниц в проституцию.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Технологии

Испытания беспилотника «Охотник» продолжатся до конца года

Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Киев привел в боеготовность резервные войска в Донбассе

Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:13
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Коломойский рассказал о переписках с Зеленским

Обновлено вчера в 09:55
Политика

Детектив заявил о готовности обнародовать данные о крушении МН17

Обновлено в 05:08
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Экономика

Чистая прибыль Glencore в I полугодии упала в 12 раз

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом полугодии 2019 года сократил чистую прибыль в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 226 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:26
Общество

Кадастровая палата разъяснила возможности новой дачной амнистии

Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали о порядке новой дачной амнистии и о том, владельцы каких дач не попадут под нее.
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное