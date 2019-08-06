Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил слухи о желании питерского клуба сыграть с «Барселоной». Специалист отметил, что работа ведется, однако, стороны вряд ли смогут договориться о проведении встречи этим летом.

Спорт день за днем

Семак рассказал, когда «Зенит» проведет матч против «Барселоны»

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