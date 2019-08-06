Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» проведет матч против «Барселоны»ProstoProSport вчера в 13:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил слухи о желании питерского клуба сыграть с «Барселоной». Специалист отметил, что работа ведется, однако, стороны вряд ли смогут договориться о проведении встречи этим летом.
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Сергей Семак: «Есть вероятность, что сыграем с „Барселоной“ уже в следующем календарном году»
Sportbox.RUвчера в 13:10
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