Футбол

Семак считает, что «Зенит» имеет шансы на выход в четвертьфинал ЛЕRT на русском 15:08

Спартак-2 — Зенит-2
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, 11 марта
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
22′
26′
Томас Рукас
31′
Андрей Мостовой
Павел Маслов
37′
Николай Тюнин
Данил Полубояринов
46′
Сильванус Нимели
50′
Максим Глушенков
51′
Александр Руденко
Данила Прошляков
54′
60′
Данила Буранов
Сергей Иванов
62′
Илья Камышев
Maxim Levin
Сильванус Нимели
67′
68′
Илья Воробьев
Александр Еловских
Максим Глушенков
Dmitry Markitesov
78′
85′
Андрей Мостовой
Daniil Makeev
Солтмурад Бакаев
Kirill Folmer
88′
89′
Леон Мусаев
Данил Полубояринов
90′
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» заявил, что его команда имеет шансы на продолжение борьбы в турнире, несмотря на поражение со счётом 3:1 в первом матче.
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