Футбол
Семак рассказал, как Дзюбу поздравят с днём рождения в «Зените»78.ru 04:45
Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сегодня отмечает свой 31-й день рождения. В петербургском клубе его поздравят, однако ничего особенного не готовят, признался главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Игроком «Зенита» Дзюба стал в июле 2015 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
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Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
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Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
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Обновлено вчера в 23:39
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Обновлено в 03:26
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
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«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
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Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 16:21
Музыка
Макс Фадеев поставил точку в отношениях с певицей Наргиз
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Обновлено в 06:56
Общество
В московских школах не планируется запрещать использование мобильников
Столичные власти не считают нужным запрещать использование мобильных устройств в школах, но детей нужно научить извлекать из гаджетов пользу, заявил замруководителя столичного департамента образования Александр Молотков.
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МИД Украины готовит документы для встречи Трампа и Зеленского
В МИД Украины сообщили, что президент Владимир Зеленский может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Варшаве в конце августа или в сентябре, в связи с чем дипломаты начали подготовку документации.
Обновлено в 06:42
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Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.
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Обновлено в 06:17
Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском, в результате которой погибли и пострадали люди, сообщает RT.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
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Крейсер «Маршал Устинов» пришел в Средиземное море
Крейсер "Маршал Устинов" вышел из Североморска 3 июля и взял курс на Санкт-Петербург, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ.
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Над Донецком подняли российский флаг
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У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
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Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
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Обновлено в 01:07
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CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено в 05:48
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Почему долгое отсутствие секса опасно для женщин, рассказали медики
Медики рассказали, к каким редким, но весьма опасным, последствиям иногда приводит интим.
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«Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с днем рождения
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
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Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
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