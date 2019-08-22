Футбол

Семак рассказал, как Дзюбу поздравят с днём рождения в «Зените»78.ru 04:45

Уфа — Зенит
24 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сегодня отмечает свой 31-й день рождения. В петербургском клубе его поздравят, однако ничего особенного не готовят, признался главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Игроком «Зенита» Дзюба стал в июле 2015 года.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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