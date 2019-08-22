Футбол
Семак рассказал, как Дзюбу поздравят с днём рождения в «Зените»78.ru 04:45
Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сегодня отмечает свой 31-й день рождения. В петербургском клубе его поздравят, однако ничего особенного не готовят, признался главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, передаёт корреспондент 78.ru. Игроком «Зенита» Дзюба стал в июле 2015 года.
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