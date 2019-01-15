Футбол

Семак рассказал болельщикам «Зенита» об ожидании трансферов
Известия
10:15

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак в своем Instagram ответил на комментарий пользователя semak_fan. Под одним из его постов он написал: «Сергей Богданович, мы ждем трансферы». В ответ главный тренер сообщил, что тоже их ждет.
Известия10:15

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Семак — болельщику «Зенита»: «Я тоже жду трансферов»

Sport24.ru09:43

Сергей Семак — болельщику «Зенита»: «Я тоже жду трансферов»

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Семак – фанату: Я тоже жду трансферов «Зенита»

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Семак — фанату «Зенита»: я тоже жду трансферов

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Семак сообщил об ожидании трансферов

Нева Спорт09:19

«Я тоже жду трансферов». Семак ответил болельщику в Инстаграме

Спорт-Экспресс08:18

Семак – фанату в инстаграме: «Я тоже жду трансферов»

Sports.ru07:49
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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