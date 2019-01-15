Футбол
Семак рассказал болельщикам «Зенита» об ожидании трансферов
Семак рассказал болельщикам «Зенита» об ожидании трансферовИзвестия10:15
Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак в своем Instagram ответил на комментарий пользователя semak_fan. Под одним из его постов он написал: «Сергей Богданович, мы ждем трансферы». В ответ главный тренер сообщил, что тоже их ждет.
Известия10:15
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Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми
Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области возросло до восьми человек.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло до восьми
Число погибших в результате аварии, произошедшей под Воронежем во вторник, 15 января, возросло до восьми.
Обновлено в 13:14
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Боевики атаковали отель в столице Кении
Вооруженные боевики атаковали гостиничный комплекс в центре столицы Кении, 15 января передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн руб
Водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, который стал одним из обладателей выигрыша в 500 млн руб. в новогоднем тираже лотереи «Русское лото», забрал деньги.
Обновлено в 13:52
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Общество
Суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку
Обновлено в 05:21
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Политика
Парламент Британии решает судьбу Brexit
Достаточно сказать, что поправка, которую предлагает лидер лейбористов Джереми Корбин предполагает не только отмену запуска Brexit по сценарию Терезы Мэй, но и запрет на выход Британии из ЕС без согласования с Брюсселем.
Обновлено в 12:05
Происшествия
На юге Москвы водитель сбил женщину и двоих детей
Водитель автомобиля сбил женщину и двоих детей на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:40
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Кудрявцева
Мосгорсуд во вторник подтвердил законность продления срока содержания под стражей сотруднику головного института "Роскосмоса" Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:25
Политика
Трамп устроил фуршет с фастфудом в Белом доме
Обновлено в 05:13
Экономика
Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России
Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.
Обновлено в 07:12
Спорт
IBU перенес мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира, которая должна была пройти 16 января, была официально отменена.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В России выявили всплеск телефонного мошенничества
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и специалисты горячей линии Рунета зафиксировали всплеск случаев телефонного мошенничества с последующим воровством средств с банковских карт жертв, говорится в сообщении РОЦИТ.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Тоттенхэм» сообщил, что Кейн выбыл до марта из-за травмы
Нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не сможет играть до начала марта из-за травмы связок левой лодыжки.
Обновлено в 12:56
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты
В ходе заседания ЦИКа были зарегистрированы кандидат от политической партии "Наши" Евгений Мураев, экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и депутат Верховной рады Виталий Куприй.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Обновлено в 08:31
Экономика
Процесс расчистки банковского сектора в РФ продолжится
Процесс расчистки банковского сектора в России в ближайшие 5 лет продолжится, но более низкими темпами.
Обновлено в 10:21
Общество
Минпромторг просят запретить «девяток» яиц и «недолитр» молока
Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР) направил письмо в адрес министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, где просит установить четкую градацию расфасованных товаров.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Месть Китая: за арест Huawei казнят канадца
Суд северо-восточного портового города Далянь заменил приговор, вынесенный ранее гражданину Канады, который был признан виновным в контрабанде наркотиков, на смертную казнь.
Обновлено в 04:22