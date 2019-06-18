Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»АиФ Санкт-Петербург 01:27

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал, как команда узнала о чемпионстве. В это время спортсмены были на борту самолета - на высоте в десять километров.

Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»

Происшествия На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Происшествия В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.

Политика Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Европы.

Политика Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.

Политика Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищениях госсредств Власти Боливарианской республики заявили, что располагают доказательствами причастности лидера оппозиции Хуана Гуайдо к хищению государственных средств, потраченных на заказ наемных убийц.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Футбол «Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями «Барселона» планирует обменять своего вратаря Яспера Силлессена на голкипера "Валенсии" Нето, пишет Catalan radio.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного» Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Общество Новицкий стал заместителем главы администрации Ростова Александр Новицкий с 18 июня назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.

Экономика Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.