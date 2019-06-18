Футбол

Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»АиФ Санкт-Петербург 01:27

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал, как команда узнала о чемпионстве. В это время спортсмены были на борту самолета - на высоте в десять километров.
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Семак об игроках «Зенита»: «Половина – подростки. По 30 лет, по трое детей, а они одеваются в спортивное»

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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