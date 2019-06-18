Футбол
Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»АиФ Санкт-Петербург 01:27
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал, как команда узнала о чемпионстве. В это время спортсмены были на борту самолета - на высоте в десять километров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»
Sportbox.RUвчера в 17:29
Сергей Семак - о праздновании чемпионства: «Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел»
Спорт-Экспрессвчера в 17:08
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Глава Китая Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с государственным визитом
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400
Обновлено в 02:50
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Политика
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия
В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР
Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Европы.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищениях госсредств
Власти Боливарианской республики заявили, что располагают доказательствами причастности лидера оппозиции Хуана Гуайдо к хищению государственных средств, потраченных на заказ наемных убийц.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями
«Барселона» планирует обменять своего вратаря Яспера Силлессена на голкипера "Валенсии" Нето, пишет Catalan radio.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Обновлено в 01:18
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Общество
Новицкий стал заместителем главы администрации Ростова
Александр Новицкий с 18 июня назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.
Обновлено в 01:06
Общество
В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
В России проведут эксперимент по маркировке шин
Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года.
Обновлено в 02:42