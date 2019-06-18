Футбол

Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»АиФ Санкт-Петербург 01:27

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал, как команда узнала о чемпионстве. В это время спортсмены были на борту самолета - на высоте в десять километров.
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Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»

Матч ТВвчера в 17:29

Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолете

Газета.Ruвчера в 19:12

Семак: «О чемпионстве „Зенита“ узнали на борту самолёта. Все пили и танцевали»

Sport.ruвчера в 18:29

Семак об игроках «Зенита»: «Половина – подростки. По 30 лет, по трое детей, а они одеваются в спортивное»

Sports.ruвчера в 18:39

«Пили и танцевали даже те, кто не умеют». Семак — о том, как «Зенит» отметил чемпионство в самолете

Sport24.ruвчера в 18:04

Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»

Sportbox.RUвчера в 17:29

Сергей Семак - о праздновании чемпионства: «Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел»

Спорт-Экспрессвчера в 17:08
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Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
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Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
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Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено 16 июня в 07:16
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:18
Общество

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР

Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Кино

Появилось видео, где Киану Ривз ругается матом на съемках «Матрицы»

На кадрах играющий главного героя Нео актер Киану Ривз по просьбе режиссеров кричит и ругается матом.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Футбол

Неймар может вернуться в «Барселону»

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Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы

ФРС США примет решение по базовой процентной ставке

Глобальный рынок замер в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

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Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено вчера в 03:10
ЖКХ

Новых льготников освободили от взносов на капремонт

Как уточняет издание, в соответствии с новым законом аналогичные льготы получают Герои Труда Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием

Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
Обновлено вчера в 06:52
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«Уралкинофест» не состоится из-за отсутствия финансирования

Екатеринбург лишился «Уральского кинофестиваля» из-за отсутствия финансирования, об этом в соцсети сообщил журналист Валерий Кичин.
Обновлено в 01:08
Общество

Путин ввел штраф за разведение костров

Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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