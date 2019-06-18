Футбол
Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»АиФ Санкт-Петербург 01:27
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал, как команда узнала о чемпионстве. В это время спортсмены были на борту самолета - на высоте в десять километров.
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Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»
Sportbox.RUвчера в 17:29
Сергей Семак - о праздновании чемпионства: «Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел»
Спорт-Экспрессвчера в 17:08
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Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
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Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
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Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
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Обновлено вчера в 19:45
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