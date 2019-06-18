Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»АиФ Санкт-Петербург 01:27

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал, как команда узнала о чемпионстве. В это время спортсмены были на борту самолета - на высоте в десять километров.

Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»

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