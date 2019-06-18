Футбол

Семак рассказал Урганту, как узнал о чемпионстве «Зенита»АиФ Санкт-Петербург 01:27

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал, как команда узнала о чемпионстве. В это время спортсмены были на борту самолета - на высоте в десять километров.
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«Пили и танцевали даже те, кто не умеют». Семак — о том, как «Зенит» отметил чемпионство в самолете

Sport24.ruвчера в 18:04

Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолете

Газета.Ruвчера в 19:12

Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»

Sportbox.RUвчера в 17:29

Семак об игроках «Зенита»: «Половина – подростки. По 30 лет, по трое детей, а они одеваются в спортивное»

Sports.ruвчера в 18:39

Сергей Семак: «Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать»

Матч ТВвчера в 17:29

Семак: «О чемпионстве „Зенита“ узнали на борту самолёта. Все пили и танцевали»

Sport.ruвчера в 18:29

Сергей Семак - о праздновании чемпионства: «Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел»

Спорт-Экспрессвчера в 17:08
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

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Политика

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«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
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Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей

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Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Энергетика

Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Политика

«Укрзализныця» может восстановить сообщение с Донбассом — СМИ

Программа развития украинских железных дорог Украины до 2023 года, принятая правительством страны, предусматривает восстановление сообщения с Донбассом, сообщило 18 июня издание Liga.net.
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Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Политика

Песков рассказал о формате «прямой линии» с Путиным

Предстоящая «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в классическом формате.
Обновлено в 05:59
Общество

Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку

Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено 16 июня в 13:15
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

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Обновлено в 05:47
Интернет

Facebook запустит свою криптовалюту Libra

Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

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Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
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Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
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Транспорт

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В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
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Футбол

Суарес назван главным злодеем в истории спорта

Обновлено в 03:30
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Названы самые дорогие землевладения в России

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Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Депутат Рады назвал украинских военных боевиками

Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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