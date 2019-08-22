Футбол

Семак прокомментировал свою дисквалификациюNeva.Today 04:57

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Тренера дисквалифицировали на предстоящую игру сине-бело-голубых с "Уфой" за "оскорбление официальных лиц матча". Семак заявил, что решение КДК не стало для него неожиданностью.
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Сергей Семак: Дисквалификация неожиданной не стала

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Шатов с сегодняшнего дня приступает к тренировкам в общей группе «Зенита»

Sport24.ru04:34

Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитров

РИА Новости04:34

Малком и Дриусси пройдут новое обследование на следующей неделе

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«Краснодар» сгорел в Греции, Федун дал большое интервью, Семак дисквалифицирован, «Зенит» подписал Кругового и другие новости утра

Sports.ru01:45

Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»

Спорт-Экспресс04:22
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Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7

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Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

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Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

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В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Происшествия

В Чечне произошел взрыв на газовой заправке

Газовая заправка взорвалась в чеченском селе Серноводское. Пострадавших в результате ЧП нет.
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Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
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Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
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Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

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Экономика

Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США

Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.
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У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

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Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
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«Ожидания не оправдались»: актеру Марату Башарову исполнилось 45 лет

Российский актер и телеведущий Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве.
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Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам

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Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева

Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
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Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд

У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
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Над Донецком подняли флаги России

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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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МТС и «М.Видео-Эльдорадо» запустили новый розничный формат

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В России стартует производство нового Toyota RAV4

Представители компании Toyota объявили о готовности запустить в Санкт-Петербурге производство новой генерации модели Toyota RAV4 с 1 октября текущего года.
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Челябинского депутата подозревают в убийстве жены из-за ревности

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