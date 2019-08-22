Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификациюNeva.Today 04:57
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Тренера дисквалифицировали на предстоящую игру сине-бело-голубых с "Уфой" за "оскорбление официальных лиц матча". Семак заявил, что решение КДК не стало для него неожиданностью.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель в хоккейной амуниции
Обновлено в 05:08
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Чечне произошел взрыв на газовой заправке
Газовая заправка взорвалась в чеченском селе Серноводское. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр
Обновлено в 05:01
Экономика
Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США
Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Культура
«Ожидания не оправдались»: актеру Марату Башарову исполнилось 45 лет
Российский актер и телеведущий Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве.
Обновлено в 05:40
Наука
Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева
Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Технологии
МТС и «М.Видео-Эльдорадо» запустили новый розничный формат
Обновлено в 04:31
Авто
В России стартует производство нового Toyota RAV4
Представители компании Toyota объявили о готовности запустить в Санкт-Петербурге производство новой генерации модели Toyota RAV4 с 1 октября текущего года.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Челябинского депутата подозревают в убийстве жены из-за ревности
Обновлено вчера в 05:02