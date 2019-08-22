Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Тренера дисквалифицировали на предстоящую игру сине-бело-голубых с "Уфой" за "оскорбление официальных лиц матча". Семак заявил, что решение КДК не стало для него неожиданностью.

Политика Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7 Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Экономика Россияне стали чаще покупать еду в кредит Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Экономика РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.

Происшествия В Чечне произошел взрыв на газовой заправке Газовая заправка взорвалась в чеченском селе Серноводское. Пострадавших в результате ЧП нет.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Экономика Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Культура «Ожидания не оправдались»: актеру Марату Башарову исполнилось 45 лет Российский актер и телеведущий Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве.

Наука Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.