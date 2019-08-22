Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера. Сергей Семак был дисквалифицирован на одну игру за оскорбление арбитра. На пресс-конференции перед этой встречей тренер признался, что решение КДК не удивило его.

Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра

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