Футбол

Сергей Семак: «К голу в ворота „Зенита“ привели детские ошибки»Bobsoccer 11:42

Зенит — Уфа
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
15′
Ловро Бизяк
25′
Каталин Карп
Сердар Азмун
30′
Эмильяно Ариэль Ригони
34′
57′
Ловро Бизяк
Андрес Вомбергар
Кристиан Нобоа
Магомед Оздоев
60′
67′
Сильвестр Игбоун
67′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Артем Дзюба
Себастьян Дриусси
78′
78′
Александр Пуцко
Вячеслав Кротов
Далер Кузяев
Олег Шатов
86′
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч против "Уфы", в котором "Зенит" одержал волевую победу со счетом 2:1.
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Сергей Семак
Тяжелая победа в сложных боевых условиях. Поздравляю команду. Благодарен болельщикам, которые заполняют стадион на каждом матче. Я им очень благодарен.
— Сергей Семак, российский футболистНева Спорт 12:33

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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