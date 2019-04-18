Футбол

Семак считает, что VAR необходимо вводить в России как можно скорееRT на русском 06:20

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) необходимо было давно ввести в российском футболе.
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Семак считает, что VAR необходимо вводить в России как можно скорее

RT на русском06:20

Семак: «В России VAR давно надо вводить. Чем быстрее он появится, тем лучше»

Sport24.ru05:14

Семак: давно пора вводить VAR в России

РИА Новости04:56

Семак: «Чем быстрее VAR появится в РПЛ, тем лучше»

Soccer.ru04:47

Сергей Семак: в России уже давно надо вводить систему VAR

78.ru04:44

Сергей Семак: «ВАР в России нужен уже давно»

Спорт-Экспресс05:01

Семак о VAR в России: «Уже давно надо вводить. Система необходима»

Sports.ru05:20
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Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
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Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Связной несколько минут продавал iPhone по 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам – например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Gb можно было заказать за 5,99 тысячи рублей, архивные телефоны – от 49 рублей.
Обновлено в 07:03
Кино

В столице стартует 41-й Московский международный кинофестиваль

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения 41-го Московского международного кинофестиваля движение в центре столицы ограничат с 17 по 19 и с 24 по 26 апреля.
Обновлено в 04:20
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Политика

В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75

Обновлено в 06:46
Путешествия

В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай

Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.
Обновлено в 05:49
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика

Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России

"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 06:41
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Компания Samsung Electronics посоветовала не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона Samsung Galaxy Fold и не наносить на него другие пленки или наклейки.
Обновлено в 07:04
Происшествия

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд

Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Писателя Быкова госпитализировали

Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Общество

Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт

Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Происшествия

СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ

Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Политика

Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 05:02
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Экономика

Менее половины россиян считают себя средним классом

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин

Обновлено вчера в 21:49
Экономика

В Турции начали принимать карту «Мир»

Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Финансы

ЦБ заявил об остановке тренда на девалютизацию вкладов

В России приостановился тренд на девалютизацию депозитов, на 1 апреля доля вкладов в валюте составила 21,5%, сообщила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 05:06
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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