Футбол
Семак считает, что VAR необходимо вводить в России как можно скорееRT на русском 06:20
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) необходимо было давно ввести в российском футболе.
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Экономика
Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным
Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Связной несколько минут продавал iPhone по 6 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам – например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Gb можно было заказать за 5,99 тысячи рублей, архивные телефоны – от 49 рублей.
Обновлено в 07:03
Кино
В столице стартует 41-й Московский международный кинофестиваль
Как сообщало ИА REGNUM, для проведения 41-го Московского международного кинофестиваля движение в центре столицы ограничат с 17 по 19 и с 24 по 26 апреля.
Обновлено в 04:20
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Политика
В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75
Обновлено в 06:46
Путешествия
В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай
Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.
Обновлено в 05:49
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России
"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung Electronics посоветовала не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона Samsung Galaxy Fold и не наносить на него другие пленки или наклейки.
Обновлено в 07:04
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд
Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов
УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Писателя Быкова госпитализировали
Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт
Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Происшествия
СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ
Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Политика
Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 05:02
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу
Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
В Турции начали принимать карту «Мир»
Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Финансы
ЦБ заявил об остановке тренда на девалютизацию вкладов
В России приостановился тренд на девалютизацию депозитов, на 1 апреля доля вкладов в валюте составила 21,5%, сообщила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 05:06