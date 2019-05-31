Футбол
Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQSports.ru вчера в 15:39
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать обладателем звания «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Происшествия
CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии
Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Россия удвоит траты на продвижение русского языка
В России увеличиваются траты на продвижение русского языка. За шесть лет чиновники планируют потратить на это 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Экономика
«Газпром» готовит новую дивидендную политику
До конца года «Газпром» разработает новую дивидендную политику, следует из сообщения госкомпании.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Кино
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены
Обновлено в 03:00
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Лавров назвал заявление США о ядерных испытаниях России бредом
29 мая во время выступления в Гудзонском университете в Вашингтоне глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил, что Россия якобы проводит нелегальные испытания ядерных зарядов малой мощности на архипелаге Новая Земля в рамках модернизации своего арсенала.
Обновлено в 03:00
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия
Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом
На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
У юношеской сборной Южной Кореи отобрали трофей
Футбольная ассоциация Чэнду отобрала трофей у победителей и направила жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
В Чите стартовал Забайкальский кинофестиваль
Восьмой Забайкальский кинофестиваль начался сегодня, 30 мая, в Чите. На нем побывало множество звезд, которые высоко оценили мероприятие.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде
Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
Обновлено в 02:57
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести
Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Певцов рассказал о своих комплексах и возможном уходе Дроздовой
Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:42