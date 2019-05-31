Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQSports.ru вчера в 15:39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать обладателем звания «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.

Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQ

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