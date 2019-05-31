Футбол

Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQSports.ru вчера в 15:39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать обладателем звания «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.
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Семак номинирован на звание «Открытие года», Алекперов — на «Бизнесмен года»

Sport24.ruвчера в 17:06

Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQ

Sports.ruвчера в 15:39

Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

Советский спортвчера в 16:52

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Sportbox.RUвчера в 16:47

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Матч ТВвчера в 16:47

Семак - претендент на премию «Открытие года» по версии GQ

Спорт-Экспрессвчера в 16:20

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ

Чемпионатвчера в 16:55
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Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Происшествия

CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии

Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Россия удвоит траты на продвижение русского языка

В России увеличиваются траты на продвижение русского языка. За шесть лет чиновники планируют потратить на это 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Экономика

«Газпром» готовит новую дивидендную политику

До конца года «Газпром» разработает новую дивидендную политику, следует из сообщения госкомпании.
Обновлено вчера в 15:00
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены

Обновлено в 03:00
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Лавров назвал заявление США о ядерных испытаниях России бредом

29 мая во время выступления в Гудзонском университете в Вашингтоне глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил, что Россия якобы проводит нелегальные испытания ядерных зарядов малой мощности на архипелаге Новая Земля в рамках модернизации своего арсенала.
Обновлено в 03:00
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом

На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

У юношеской сборной Южной Кореи отобрали трофей

Футбольная ассоциация Чэнду отобрала трофей у победителей и направила жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Обновлено вчера в 23:49
Кино

В Чите стартовал Забайкальский кинофестиваль

Восьмой Забайкальский кинофестиваль начался сегодня, 30 мая, в Чите. На нем побывало множество звезд, которые высоко оценили мероприятие.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде

Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
Обновлено в 02:57
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Обновлено в 00:11
Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено вчера в 14:32
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Наука

Ученые создали грибок для уничтожения 99% популяции малярийных комаров

Обновлено в 03:04
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Певцов рассказал о своих комплексах и возможном уходе Дроздовой

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:42
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Сергей Семак
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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