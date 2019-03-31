Футбол
Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»Матч ТВ 11:27
|33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
|40′
Сердар Азмун
|48′
|66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|74′
|74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
|75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
|77′
Ярослав Ракицкий
|81′
|84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
|87′
Сердар Азмун
|88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
16
Нобоа
7
Азмун
2 ×
29
Заболотный
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
9
Козлов
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
88
Галаджан
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.
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