Футбол

Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»Матч ТВ 11:27

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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